أب يعرض ابنه للبيع وفيسبوك يفضحه وفد قانوني وحقوقي في زيارة لمنزل الشيخ بن غريب بعد استهدافه بصاروخ بالستي دولة خليجية توافق مبدئيا على تغليظ عقوبات التطبيع مع اسرائيل الأمم المتحدة تقرر فتح تحقيق في جرائم إسرائيل بغزة.. أمريكا غاضبة وتل أبيب: لن نتعاون رغد صدام حسين تنشر رسالة جديدة كتبها والدها بخط يده عن "الصهاينة وأسلحة الدمار الشامل" جلسة علنية لمحاكمة زعيم مليشيا الحوثي المتمردة، و(174) متهما رداً على إنشاءها قاعدة عسكرية في جزيرة ميون..وزير في حكومة الانقلاب «الحوثية» يتوعد«الإمارات» بضربات صاروخية ويكشف موعد تنفيذها توضيح هام من وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ حول اشتراطات السلطات السعودية بخصوص لقاحات ”كورونا“ للمسافرين الداخلين إلى أراضيها تفاصيل الجلسة الـ14 لمحاكمة قادة الإنقلاب منظمة حقوقية تؤكد أن جماعة الحوثي تفرض “الدعارة القسرية“ لتثبيت حكمها وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل وإغلاق جميع السجون
في حادثة غريبة، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد المطلوبين الجنائيين بعدما قام بعرض ابنه للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة في بيان رسمي صباح الجمعة، قالت فيه، إن معلومات وردت لإدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مفادها قيام أحد الأشخاص بالنشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعلاناً لبيع ابنه، داعياً الراغبين بتبني الأطفال بالتواصل معه.
وأشار البيان إلى أن الرجل طالب في البيان مبلغاً مالياً عوضاً عن ابنه.
وأعلنت أنه وفور ورود البيان، جمع الفريق المختص معلومات عن صاحب الحساب، وتحركت قوة أمنية للقبض عليه.
كما كشفت أنه تبين من التحقيقات أن الرجل عاطل عن العمل، ومطلوب للجهات الأمنية، وله سوابق جنائية، ومقيم في حي روض الفرج بالقاهرة.
وتأكد من التحقيقات أن الرجل فعلاً قام بالواقعة وهناك رسائل على هاتفه المحمول تثبت ذلك.
إلى ذلك، زعم المتهم أنه اضطر إلى فعلته هذه بسبب مروره بضائقة مالية، ولتغيب زوجته والدة الطفل المجني عليه عن المنزل منذ عدة سنوات.