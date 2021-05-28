أب يعرض ابنه للبيع وفيسبوك يفضحه

الجمعة 28 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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في حادثة غريبة، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد المطلوبين الجنائيين بعدما قام بعرض ابنه للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة في بيان رسمي صباح الجمعة، قالت فيه، إن معلومات وردت لإدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مفادها قيام أحد الأشخاص بالنشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعلاناً لبيع ابنه، داعياً الراغبين بتبني الأطفال بالتواصل معه.

وأشار البيان إلى أن الرجل طالب في البيان مبلغاً مالياً عوضاً عن ابنه.

وأعلنت أنه وفور ورود البيان، جمع الفريق المختص معلومات عن صاحب الحساب، وتحركت قوة أمنية للقبض عليه.

كما كشفت أنه تبين من التحقيقات أن الرجل عاطل عن العمل، ومطلوب للجهات الأمنية، وله سوابق جنائية، ومقيم في حي روض الفرج بالقاهرة.

وتأكد من التحقيقات أن الرجل فعلاً قام بالواقعة وهناك رسائل على هاتفه المحمول تثبت ذلك.

إلى ذلك، زعم المتهم أنه اضطر إلى فعلته هذه بسبب مروره بضائقة مالية، ولتغيب زوجته والدة الطفل المجني عليه عن المنزل منذ عدة سنوات.