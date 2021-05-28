وفد قانوني وحقوقي في زيارة لمنزل الشيخ بن غريب بعد استهدافه بصاروخ بالستي

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اطلع فريق حقوقي مشترك من مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب ومنظمات مجتمع مدني اليوم، على الأضرار الناجمة عن جريمة استهداف مليشيا الحوثي لمنزل الشخصية الاجتماعية علي حسن بن غريب والمنازل والمخيمات المجاورة له مساء أمس بصاروخ بالستي.
واستمع الفريق الحقوقي إلى شهادات المتواجدين أثناء سقوط الصاروخ، وما سببه من حالة رعب وهلع لدى الأطفال والنساء والنازحين في المنطقة.
وأوضح مدير عام مكتب حقوق الإنسان عبدربه جديع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منزل بن غريب يقع وسط تجمع سكاني مكتظ بعشرات الأسر من أبناء المنطقة والنازحين، ولا توجد فيه أو بجواره أي أهداف عسكرية..
معتبرا أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي راح ضحيتها المئات من المدنيين والنازحين أغلبهم من النساء والأطفال .
وطالب جديع المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين الآمنين والنازحين ، والضغط على المليشيا لإيقاف قصفها المستمر للأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين الذي تسبب في توسيع المعاناة الإنسانية لأكثر من ثلاثة مليون نسمة من النازحين وأبناء المحافظة.