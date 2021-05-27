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عقدت المحكمة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب اليوم الخميس، جلسة علنية لمحاكمة زعيم مليشيا الحوثي المتمردة، و(174) متهما من قادة المليشيا متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم عسكرية في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020.
وفي الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية الثالثة، وحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، وهيئة الدفاع عن المتهمين وكذا محامو الضحايا وأولياء الدماء، استعرضت المحكمة القرارات السابقة.
كما استعرضت النيابة العسكرية البلاغات العملاتية الممثلة بعدد من جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيات الحوثي منها الجرائم المستمرة في استهداف للمدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية على محافظة مارب وتفجير عدد من منازل المواطنين في عدة محافظات.
واستمعت المحكمة لعدد من المجني عليهم الذين تعرضت منازلهم للهدم والتفجير من قبل مليشيا الحوثي وتهجيرهم قسريا، وشهود الاثبات في تلك الوقائع، وشهود جرائم القتل خارج القانون، ووقائع الاختطافات وتعذيب الأسرى.
وطالبت النيابة من المحكمة الانتقال لمعاينة الأدلة المادية المحرزة لدى النيابة المتمثلة بحطام الصواريخ والمسيرات والمتفجرات والألغام التي استهدفت مليشيات الحوثي بها المدنيين والأعيان المدنية.
وقررت المحكمة نهاية الجلسة تمكين الادعاء بشقيه وهيئة الدفاع عن المتهمين تقديم ما تبقي لديهم من أوجه دفاع وأدلة، وكذلك انتقال المحكمة إلى معاينة الأدلة المادية، كما رفعت الجلسة الى يوم الأحد القادم.