رداً على إنشاءها قاعدة عسكرية في جزيرة ميون..وزير في حكومة الانقلاب «الحوثية» يتوعد«الإمارات» بضربات صاروخية ويكشف موعد تنفيذها

الخميس 27 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعتبر مايسمى بوزير الخارجية في حكومة الإنقلاب الحوثية المدعو "هشام شرف"اليوم الخميس بان ما تقوم به سلطات دولة الأمارات حاليا في أرخبيل سقطرى وفي جزيرة ميون اليمنية من محاولة فرض السيطرة والتصرف كأمر واقع كأجزاء تابعة لأمارة أبوظبي، أمرا لا يمكن السكوت عنه.

وحذر القيادي المتحوث هشام شرف أبو ظبي من أن حمم النار يمكن أن تصلهم قريبا إن واصلوا تصرفاتهم الصبيانية ولم يتركوا أراضي اليمن والجزر التي يلعبون بالنار فيها.(في إشارة الى توجيه ضربات صاروخية للقوات الإماراتية المتواجدة في تلك الجزر).

ونصح وزير خارجية حكومة الانقلاب الحوثية في تصريح صحفي نشرته وكالة سبأ بنسختها الحوثية المزوره "حكام أبو ظبي بالحفاظ على أراضيهم وسلطاتهم في حدود دولة الإمارات بدلا من ما اسماه القفز على حواجز عالية ليسوا أهلا لها، وأن لا يصيبهم الغرور جراء وصف وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال جيمس ماتيس بانهم أسبارطه الصغيرة.

وأختتم الوزير الحوثي تصريحه بمغازلة الإمارات معتبرا بان العلاقات فيما بين سلطات الانقلاب في صنعاء ودولة الإمارات بالطيبة وعلى ان صنعاء تحرص على الحفاظ عليها وتطويرها وهو ما يؤكد بوجود علاقة دافئة فيما بين وكلاء طهران في اليمن ودولة الإمارات الداعمة لتيار الانفصاليين في اليمن وما اعلان القيادي المتحوث هشام شرف باستهداف القوات الاماراتية في تلك الجزر الا مجرد تنفيس عن سخط الحاضنة الحوثية التي تحرج الجماعة الحوثية بانتقادات شديدة بشأن موقفها تجاه التوسع الامارتي في اليمن.