جلسة علنية لمحاكمة زعيم مليشيا الحوثي المتمردة، و(174) متهما رداً على إنشاءها قاعدة عسكرية في جزيرة ميون..وزير في حكومة الانقلاب «الحوثية» يتوعد«الإمارات» بضربات صاروخية ويكشف موعد تنفيذها توضيح هام من وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ حول اشتراطات السلطات السعودية بخصوص لقاحات ”كورونا“ للمسافرين الداخلين إلى أراضيها تفاصيل الجلسة الـ14 لمحاكمة قادة الإنقلاب منظمة حقوقية تؤكد أن جماعة الحوثي تفرض “الدعارة القسرية“ لتثبيت حكمها وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل وإغلاق جميع السجون هآرتس الإسرائيلي تتحدث عن صناعة فلسطينية حساسة وسرية.. التفاصيل أردوغان يكشف عن نجاحات تركية جديدة في مجال إعادة إنتاج النفط بالفيديو.. شابة سعودية تفاجئ السعوديين في عرعر بعد تعطل الإشارة المرورية رسالة من العاهل السعودي وولي عهده إلى الرئيس الاثيوبي ”أحمد عوض بن مبارك“ يكشف تفاصيل ”الصفقة العادلة“ التي تحدث عنها المبعوث الأمريكي ويبيَّن السبب الرئيسي الذي يطيل الحرب
اعتبر مايسمى بوزير الخارجية في حكومة الإنقلاب الحوثية المدعو "هشام شرف"اليوم الخميس بان ما تقوم به سلطات دولة الأمارات حاليا في أرخبيل سقطرى وفي جزيرة ميون اليمنية من محاولة فرض السيطرة والتصرف كأمر واقع كأجزاء تابعة لأمارة أبوظبي، أمرا لا يمكن السكوت عنه.
وحذر القيادي المتحوث هشام شرف أبو ظبي من أن حمم النار يمكن أن تصلهم قريبا إن واصلوا تصرفاتهم الصبيانية ولم يتركوا أراضي اليمن والجزر التي يلعبون بالنار فيها.(في إشارة الى توجيه ضربات صاروخية للقوات الإماراتية المتواجدة في تلك الجزر).
ونصح وزير خارجية حكومة الانقلاب الحوثية في تصريح صحفي نشرته وكالة سبأ بنسختها الحوثية المزوره "حكام أبو ظبي بالحفاظ على أراضيهم وسلطاتهم في حدود دولة الإمارات بدلا من ما اسماه القفز على حواجز عالية ليسوا أهلا لها، وأن لا يصيبهم الغرور جراء وصف وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال جيمس ماتيس بانهم أسبارطه الصغيرة.
وأختتم الوزير الحوثي تصريحه بمغازلة الإمارات معتبرا بان العلاقات فيما بين سلطات الانقلاب في صنعاء ودولة الإمارات بالطيبة وعلى ان صنعاء تحرص على الحفاظ عليها وتطويرها وهو ما يؤكد بوجود علاقة دافئة فيما بين وكلاء طهران في اليمن ودولة الإمارات الداعمة لتيار الانفصاليين في اليمن وما اعلان القيادي المتحوث هشام شرف باستهداف القوات الاماراتية في تلك الجزر الا مجرد تنفيس عن سخط الحاضنة الحوثية التي تحرج الجماعة الحوثية بانتقادات شديدة بشأن موقفها تجاه التوسع الامارتي في اليمن.