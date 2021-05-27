توضيح هام من وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ حول اشتراطات السلطات السعودية بخصوص لقاحات ”كورونا“ للمسافرين الداخلين إلى أراضيها

الخميس 27 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الخميس 27 مايو/أيار، إن “كروت التطعيم الحالية مؤقتة، ويجري حاليا إعداد آلية لإصدار شهادات لقاح إلكترونية للسفر على أن تكون معلوماتها موثقة ومؤمنة".

ودعا الوزير "بحيبح" في سلسلة تغريدات على "تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، المسافرين بان لا "يقعون ضحية للمزورين ومن يبيعون كروت التلقيح بالمخالفة"، مشيرا إلى أن بيانات الملقحين موجودة بسجلات مراكز التلقيح التي لقحوا فيها، وستنقل تلقائيا للنظام الآلي.

وفيما يختص باشتراطات الأشقاء في المملكة العربية السعودية، أوضح الوزير "بحيبح" أنهم اشترطوا تلقي المسافرين القادمين الى المملكة جرعتين من اللقاح، فيما المتاح حاليا في البلاد جرعة واحدة فقط على أن تصل الجرعة الثانية بعد شهرين.

ولفت إلى أن هناك إمكانية للسفر جوا بدون شرط اخذ جرعتين من اللقاح، شريطة الفحص ودفع تكاليف الحجر لدى الجانب السعودي.

كما وأفاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن اللقاحات المخصصة لمحافظة مأرب انتهت، وكانت في بادئ الأمر مخصصة للكادر الطبي وكبار السن فقط.