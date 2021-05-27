أردوغان يكشف عن نجاحات تركية جديدة في مجال إعادة إنتاج النفط

الخميس 27 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده نجحت في إنتاج النفط من آبار مغلقة تم ردمها سابقا بحجة أنها لا تحتوي على نفط.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في جزيرة الديمقراطية والحريات قبالة مدينة إسطنبول.

وأكد على ضرورة استغلال كل لحظة وكل يوم بالشكل الأمثل، معربا عن توقعاته في أن يحقق الاقتصاد التركي انتعاشا مهما العام الحالي.

وأردف "أريد أن أزف لشعبنا بشرى تحقيق وتيرة مهمة في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، في السنوات الأخيرة".

وتابع قائلا "بعدما نجحنا في اكتشاف 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، بدأنا بحصد ثمار النقيب في البر مؤخرا".

وأفاد الرئيس التركي: "إضافة إلى الآبار الجديدة، بدأنا إنتاج النفط من آبار تم ردمها بالخرسانة سابقا بحجة أنها لا تحتوي على نفط، واكتشفنا بالفعل نفطا في ثلاثة منها الشهر الماضي".

ولفت إلى أن حجم الإنتاج اليومي من الآبار الثلاثة (2 في ولاية ديار بكر، وواحد في قرقلار إيلي) يبلغ 6 آلاف و800 برميل.

وأضاف "بعد آخر 3 اكتشافات، تجاوز متوسط ​​إنتاج شركة النفط التركية 61 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري".

وأوضح أن 5 ولايات تركية فقط كانت تنعم باستخدام الغاز الطبيعي عام 2002، وأن تمديد خطوط الغاز اتسع ليشمل جميع الولايات التركية اليوم.

وفي سياق آخر، أعلن أردوغان أنه من المخطط افتتاح مسجد تقسيم، وسط إسطنبول، غدا بالتزامن مع صلاة الجمعة.