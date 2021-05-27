بالفيديو.. شابة سعودية تفاجئ السعوديين في عرعر بعد تعطل الإشارة المرورية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة سعودية تقوم بتنظيم حركة السير، بعد تعطل الإشارة المرورية الإلكترونية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
وظهر، بحسب المقطع المتداول، أن السيدة بادرت بتنظيم حركة مرور السيارات بعد تعطل إشارات المرور، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعرعر.