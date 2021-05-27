وفد الحوثيين يرضخ ويلتقي ”غريفيث“ ويناقش معه ”اتفاقا يمهد لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة“

الخميس 27 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 768

التقى وفد مليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة العمانية مسقط، 27 مايو/أيار، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بعد فترة طويلة من مقاطعته ورفض اللقاء به.

وقال رئيس وفد المليشيا، محمد عبدالسلام، إن اللقاء ناقش الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه، بما يُمهّد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة.

يأتي هذا اللقاء بعد فترة طويلة من رفض الحوثيين لقاء غريفيث، وعدم الاستجابة لمقترحاته الرامية لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية.

وفي 12 أيار/مايو الجاري، انتقد المبعوث الأممي، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، رفض الحوثيين اللقاء به في مسقط؛ معتبراً أن ذلك يقوض فرص السلام في اليمن.

كما يأتي لقاء، اليوم، غداة إنهاء المبعوث الأممي مشاوراته في الرياض مع مسؤولين في الحكومتين اليمنية والسعودية. قال غريفيث إنه ناقش أهمية وقف إطلاق نار شامل، وتخفيف القيود المفروضة على الواردات، واستئناف العملية السياسية.

كما ناقش الوضع الحرج في مأرب، مع التشديد على ضرورة وقف المعركة هناك. وقال غريفيث إن تغيير المسار لا يزال ممكنا الآن، إلا أنه سيصبح أصعب كثيراً إذا استمرت الحرب.

كما أعرب عن أمله في أن يستمر التقدّم بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتجنب المزيد من التشرذم في اليمن.

ويسعى غريفيث إلى تحقيق اختراق في إطار خطته للسلام، بدءا بتخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع من وإلى اليمن، وذلك قبيل انتقاله إلى منصبه الجديد كوكيل للشؤون الإنسانية.