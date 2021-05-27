شاهد اشتعال حريق في وأحد من أشهر ملاعب كرة القدم العالمية في اسبانيا

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اندلع حريق في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" الشهير، معقل فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، خلال أعمال الترميم التي يخضع لها الملعب.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارات الإطفاء، وهي تحاول إخماد الحريق.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن ملعب "سانتياغو بيرنابيو" شهد إطلاق أجراس الإنذار، بعدما اشتعلت النيران فيه خلال أعمال إعادة تجديد الملعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق لم يكن كبيرا، ولكنه تسبب في تصاعد الدخان من أحد الأعمدة، وانتشر في المناطق المحيطة، موضحة أنه تسبب في توقف الأعمال في الملعب، وأوضحت أنه تمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.
يذكر أن ملعب "سانتياغو بيرنابيو" يشهد أعمال تجديد منذ أشهر، وخاض ريال مدريد مبارياته في الموسم المنصرم على ملعبه الثاني "ألفريدو دي ستيفانو" مستغلا غياب الجماهير عن الملاعب بسب جائحة كورونا.