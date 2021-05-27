مظاهرة حاشدة في تعز تطالب برحيل ومحاكمة قيادات السلطة المحلية وتصفها بالفاسدة والعاجزة التربية في عدن تعلن الموعد النهائي لإمتحانات الشهادة الثانوية وتقر إجراءات جديدة حراك دولي لإنهاء حرب اليمن والدول الكبرى الخمس تتجه لتحميل الحوثيين المسئولية اجتجاجات نادرة وشغب والسلطات تتوعد.. ماذا يحدث في سلطنة عُمان وبماذا وجه السلطان هيثم؟ رواية مختلفة للتحالف العربي حول ما يحدث في جزيرة ميون وحقيقة تواجد قوات اماراتية هناك والغرض من التجهيزات الجارية فيها تشكيل عصابات حوثية لتصفية العائدين من المناطق المحررة تعرف على مشروب له مفعول سحري شرب كوب واحد منه يومياً يحميك من أمراض القلب تحديد موعد استقالة زيدان بشكل رسمي من تدريب ريال مدريد ومن هو البديل لن يرمش لي جفن..رئيس حركة حماس السنوار يتحدى إسرائيل مشياً في شوارع غزة حوثي يكشف تفاصيل مخطط هجوم بري وبحري تم إحباطه بالحديدة
شهدت مدينة تعز، اليوم الخميس، مظاهرة حاشدة، شارك فيها مئات المواطنين، تنديدا بتردي الأوضاع في المدينة.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل قيادات السلطة المحلية، التي وصفوها بالفاسدة والعاجزة عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين، كما رددوا شعارات تطالب بمحاكتهم.
وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات والوضع المعيشي وتوفير الكهرباء، مؤكدين الاستمرار في التظاهر حتى تتحقق كافة المطالب.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار صرف العُملة في مدينة تعز ارتفاعا كبيرا، حيث قاربَ سعر صرف الدّولار الأمريكي تسعَمائةٍ وثلاثين ريالاً.
وقد أثار هذا الارتفاع الجديد في سعر الصرف استياء المواطنين، إذ لا تزال العُملة الوطنية تشهد انهيارات متوالية دون أي معالجات جذرية من قِبل الحكومة، ما فاقم من معاناة المواطنين.
وتعاني المدينة حصارا خانقا فرضته مليشيا الحوثي، إلى جانب الخراب الكبير الذي طال طريق "هيجة العبد"، وهو الشريان الرئيسي مع العاصمة المؤقتة (عدن).