مظاهرة حاشدة في تعز تطالب برحيل ومحاكمة قيادات السلطة المحلية وتصفها بالفاسدة والعاجزة

الخميس 27 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تعز

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شهدت مدينة تعز، اليوم الخميس، مظاهرة حاشدة، شارك فيها مئات المواطنين، تنديدا بتردي الأوضاع في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل قيادات السلطة المحلية، التي وصفوها بالفاسدة والعاجزة عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين، كما رددوا شعارات تطالب بمحاكتهم.

وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات والوضع المعيشي وتوفير الكهرباء، مؤكدين الاستمرار في التظاهر حتى تتحقق كافة المطالب.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار صرف العُملة في مدينة تعز ارتفاعا كبيرا، حيث قاربَ سعر صرف الدّولار الأمريكي تسعَمائةٍ وثلاثين ريالاً.

وقد أثار هذا الارتفاع الجديد في سعر الصرف استياء المواطنين، إذ لا تزال العُملة الوطنية تشهد انهيارات متوالية دون أي معالجات جذرية من قِبل الحكومة، ما فاقم من معاناة المواطنين.

وتعاني المدينة حصارا خانقا فرضته مليشيا الحوثي، إلى جانب الخراب الكبير الذي طال طريق "هيجة العبد"، وهو الشريان الرئيسي مع العاصمة المؤقتة (عدن).