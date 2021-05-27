التربية في عدن تعلن الموعد النهائي لإمتحانات الشهادة الثانوية وتقر إجراءات جديدة

الخميس 27 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلنت اللجنة العليا للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن، ، إجراء اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية في وقتها المحدد ابتداء من يوم الأحد بعد القادم الموافق 6 يونيو 2021م.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، بالعاصمة المؤقتة عدن، امس برئاسة نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الدكتور علي العباب الذي شارك عبر تقنية الإتصال المرئي.

وخلال الاجتماع شدد العباب على "ضرورة العمل لتسيير وإخراج الاختبارات لهذا العام بالشكل المطلوب والمرضي".

وبحسب وكالة الانباء الرسمية سبأ، فقد أكد الإجتماع، على "الموعد النهائي لبدء اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م والمحدد بتاريخ 6/ 6 /2021م ، بحسب التوصيات التي أكدت عليها اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في الجمهورية اليمنية .

وأقر الإجتماع، آلية العمل على مبدأ التباعد الاجتماعي في قاعات الاختبارات أثناء تأدية الطلاب اختباراتهم وتوفير ادوات التعقيم والأمن السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكشوفات المناداة للطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات شهادة الثانوية العامة للعام 2020-2021م ، وأسماء رئيس وأعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات ، وكذلك آلية اختيار رئيس وأعضاء الكونترول في المحافظات ( عدن - حضرموت الساحل - تعز - مأرب ) ، وتشكيل اللجان الإشرافية لسير اختبارات الثانوية العامة على مستوى المحافظات .

الجدير بالذكر ان اختبارات الشهادة الثانوية العامة (العلمي والأدبي) في مناطق سيطرة الحوثيين ستبدا في 26 يونيو 2021 الموافق 16 ذو القعدة.1442ه، بحسب ما اعلنت عنه وزارة التربية بصنعاء في وقت سابق.

اما اختبارات الشهادة الأساسية (الصف التاسع) 27يونيو 2021 الموافق 17 ذو القعدة 1442ه.