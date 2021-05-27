اجماع وتحرك دولي لإنهاء حرب اليمن والدول الكبرى الخمس تتجه لتحميل الحوثيين المسئولية

الخميس 27 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، استمرار جهودها مع بقية سفراء دول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لإنهاء الصراع في اليمن.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب على حسابه في تويتر، إن "القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، تواصل العمل عن كثب مع السفراء لدى الدول الأعضاء في مجموعة الخمسة للضغط من أجل التوصل إلى حل بشأن النزاع في اليمن".

وأرفق المكتب صورة يظهر فيها المبعوثان الأممي والأمريكي مع بعض سفراء دول الخمس لدى اليمن.

وأضاف: "يتفق الجميع على أنه يجب على الحوثيين وقف سلوكهم المزعزع للاستقرار في اليمن والمنطقة الآن".

في غضون ذلك كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، نقلا عن مصادر غربية، عن توجه دولي لتحميل الحوثيين مسؤولية عرقلة اتفاق وقف النار في اليمن، وهو المسعى الذي يحظى بإجماع دولي، ويمهد للحل السياسي الشامل لأزمة البلاد التي تعاني من كابوس الانقلاب الحوثي منذ عام 2014م.