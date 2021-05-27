اجتجاجات نادرة وشغب والسلطات تتوعد.. ماذا يحدث في سلطنة عُمان وبماذا وجه السلطان هيثم؟

الخميس 27 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت شرطة عُمان، اليوم الخميس، أنها أوقفت العشرات ممن نفذوا عمليات اعتداء على المارة والممتلكات، وفقا لتعبيرها.

وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر، أنها أوقفت عددًا من الأشخاص لتورطهم في قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية.

وأضافت أن بعضهم عمد إلى السطو على محلات وإضرام النار فيها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إلى ذلك، نشرت صورا تظهر عشرات الأشخاص قالت انهم يقطعون الطريق، ويعرقلون سير المركبات في إحدى مناطق السلطنة.

اما الرواية غير الرسمية فتتحدث عن ان ولايات عُمانية عدة شهدت احتجاجات من جانب عدد من المواطنين طالبوا بتوفير وظائف لهم ومنح مستحقات للموظفين الذين تقاعدوا من وظائفهم.

توجيهات من السلطان

وتجاوبا مع هذه المطالبات، أعلنت الحكومة العُمانية بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، توفير 2000 وظيفة في القطاح الحكومي إلى جانب عدد من الإجراءات على صعيد قانون العمل.

وكانت سلطنة عمان أعلنت عن تنفيذ مبادرات تشغيليّة عدة تهدف إلى توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.

ووجه السلطان هيثم بن طارق، أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، إلى جانب توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات.

كما أعلنت وزارة الدفاع أمس، أنها ستبدأ اعتباراً من اليوم باستقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد والالتحاق بالقوات المسلحة، وعبر إعلانات تنشر تباعاً لكل من الجيش العماني، وسلاح الجو، والبحرية، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

الملك سلمان يهاتف سلطان عمان

الى ذلك أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، اتصالا هاتفيًا مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في غضون احتجاجات تشهدها السلطنة منذ 4 أيام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك أعرب خلال الاتصال "عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار".