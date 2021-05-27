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رواية مختلفة للتحالف العربي حول ما يحدث في جزيرة ميون وحقيقة تواجد قوات اماراتية هناك والغرض من التجهيزات الجارية فيها

الخميس 27 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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زعم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أن لا وجود لقوات إماراتية في بعض الجزر اليمنية.

 وأوضح مصدر مسؤول في التحالف اليوم الخميس أن لا صحة للأنباء التي تحدثت عن وجود قوات تابعة للإمارات في جزيرتي سقطرى وميون.

ولفت إلى أن التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف، بما يخدم تمكين قوات الشرعية من التصدي لميليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية واس.

المصدر أشار إلى أن وجود القوات الإماراتية يتركز حاليا مع قوات التحالف في التصدي جواً للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.

يأتي هذا بعد ان اثارت  تقارير صحفية خلال الايام الماضية ، ضجة واسعة، عن بناء الامارات قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية دون علم الحكومة الشرعية.

وامس الاربعاء أمهل البرلمان اليمني، الحكومة أسبوعاً واحداً، للإفادة عن صحة المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الامارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية.

 
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