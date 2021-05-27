تشكيل عصابات حوثية لتصفية العائدين من المناطق المحررة

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كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» جرائم خطف وتصفية تنفذها مليشيا الحوثي ضد القادمين من المناطق المحررة إلى صنعاء والعائدين المخدوعين بضمانات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.
وقالت المصادر إن العشرات من الشباب القادمين من عدن وتعز للدراسة أو العمل وممن تتواصل معهم قيادات المليشيا لإقناعهم بالعودة إلى صنعاء وضمان سلامتهم يختفون بشكل سري وبعضهم يلقى بجثته في الخلاء، وآخرهم الشاب صلاح أحمد الذي وجدت جثته قبل يومين في مقبرة خزيمة بعد أن اختفى أواخر رمضان.
واتهمت المصادر عصابات حوثية تابعة للأمن الوقائي بتنفيذ عمليات التصفية للعائدين والقادمين إلى صنعاء من المناطق المحررة.
ولفتت إلى أن هناك حملة عداء عنصري وطائفي بدافع الثأر تعززه المليشيا ضد أبناء المناطق المحررة تحت مزاعم أنهم قتلوا في الجبهات من الموالين للشرعية، وحذرت من أن ذلك يأتي في إطار مخطط إيراني لتمزيق اليمن إلى دويلات وإفشال جهود السلام