لن يرمش لي جفن..رئيس حركة حماس السنوار يتحدى إسرائيل مشياً في شوارع غزة حوثي يكشف تفاصيل مخطط هجوم بري وبحري تم إحباطه بالحديدة الرئيس السابق أحمدي نجاد يحذر من إنهيار إيران اليمن يطالب بضغط روسي على إيران والمليشيات الحوثية للقبول بالسلام إجماع دولي على وقف الحرب في اليمن وتحميل المليشيات الحوثية مسؤولية العرقلة هل تمت إقالة رئيس الموساد الإسرائيلي بسبب حرب غزة "لن يرمش لي جفن"..رئيس حركة «حماس» يتوجه الى منزله سيرا على الأقدام متحديًا تهديدات إسرائيل باغتياله ..صوره + فديو قاعدة جوية إماراتية غامضة في ميون اليمنية.. ما دلالات ذلك؟.. تقرير شاهد قيادي في جهاز الأمن الوقائي «الحوثي» يفضح المليشيات ويكشف تفاصيل مخطط هجوم واسع النطاق في هذه المحافظة الجـيش يصعّد ضد «المليشيات» بـ «الضـالع» ويكبدها خسائر فادحـة
تزامن تعيين إسرائيل رئيس جديد للاستخبارات والعمليات الخاصة "الموساد" مع انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما يطرح تساؤلا يتمثل في مدى معرفة ما إذا كان تعيينا جديدا أم إقالة للرئيس السابق، يوسي كوهين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، الاثنين الماضي، تعيين رئيس جديد للموساد بدءا من الشهر المقبل، خلفا ليوسي كوهين الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات، مهمته العليا ستكون منع إيران من التزود بسلاح نووي.
وقال نتنياهو، في حفل لتكريم الرئيس السابق للجهاز، يوسي كوهين: منحت اليوم جوائز لعمليات استثنائية وفريدة من نوعها نفذها الموساد، كما أعلنت تعيين السيد دافيد (ديدي) بارنيع، رئيسا للجهاز خلفا للسيد يوسي كوهين.
وتعليقا على هذا التعيين، قال الخبير السياسي الإيراني، هادي أفقهي، إن "إقالة رئيس الموساد يوسي كوهين، بعد 6 سنوات لها علاقة بهزيمه الكيان الصهيوني في حرب غزة الأخيرة".
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن أفقهي، أن "إسرائيل منيت مؤخرا بالكثير من الإخفاقات الأمنية، ولم تستطع معالجتها لا على مستوى عسكري ولا على مستوى أمني، بما فيها انفجار هائل في مصنع للصواريخ البالستية، وانفجار في إحدى مصافي النفط الكبرى".
وأضاف أفقهي أنه إضافة إلى ذلك، هناك "الحرائق الكبيرة الهائلة في الأراضي المحتلة، والتفجير بالقرب من مطار بن غوريون الدولي، والصاروخ الذي سقط قرب منشأة ديمونا النووية، وتفجير البواخر التجارية التي كانت تحمل سيارات الشحن، وكذلك الاختراقات الأمنية في 83 موقعا بما فيها مؤسسات وبنوك ومراكز بحثية كلها أدى إلى قرار نتنياهو بإقالة كوهين، لأنه لم يكن يقدر الموقف في داخل الأراضي المحتلة، حتى فيما يتعلق بخارج فلسطين المحتلة