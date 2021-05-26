الجـيش يصعّد ضد «المليشيات» بـ «الضـالع» ويكبدها خسائر فادحـة

الأربعاء 26 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دكّت قوات الجيش في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، تجمعًا لمليشيا الحوثي الانقلابية، شمالي المحافظة، وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

واستهدف القصف، صباح اليوم، مركز تجمع لعناصر المليشيا الحوثية في منطقة مفرق حجلان، بجبهة مريس حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الحوثية، علاوة على تكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والعتاد القتالي.