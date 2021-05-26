سلطان البركاني: كارثة اليمن مركبة وظروف أبنائها أشد قساوة بسبب رفض ميليشيا الحوثي كل نداءات السلام

الأربعاء 26 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم الأربعاء 26 مايو/أيار، إن ميليشيات الحوثي الإنقلابية أغرقت البلاد بحروب مدمرة، مضيفاً أن "كارثة اليمن مركبة وظروف أبناءها أشد قساوة بسبب رفض الميليشيات كل نداءات السلام"

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ (142 )والتي تعقد افتراضياً من الفترة 24- 28 مايو الجاري.

ووفق وكالة سبأ الحكومية حضر الاجتماع بالإضافة الى البركاني، نائبا رئيس المجلس المهندس محسن باصرة ومحمد علي الشدادي وعدد من أعضاء المجلس.

ونقلت الوكالة عن البركاني قوله إن "كارثة اليمن مركبة وظروف أبناءها أشد قساوة ومستقبلهم أشد قتامة مع استمرار الميليشيات الحوثية رفض كل مبادرات ونداءات السلام ومواصلة نهبها لجميع المساعدات الانسانية وتوجيهها لصالح مجهودها الحربي، الأمر الذي ضاعف من كارثة انتشار جائحة فيروس كورونا في مناطق سيطرتها".

وأشار الى أن "اليمن بلدٌ داهمه وباء كورونا كما داهمته العزلة ولكنه يختلف عن غيره من كونه يفتقر الى أبسط أساسيات الرعاية، فلا ادوية ولا لقاحات ولا محاجر صحية ولا برامج توعية، بل أن المليشيات الحوثية التي تسيطر على العديد من المحافظات الكبيرة الآهلة بالسكان تفرض حالة من التعتيم وانكار وجود الوباء أصلا، وحين تعترف بوجوده على استحياء تقترح على المصابين أن يقاوموا الوباء بزيادة الايمان بزعيمهم وقداسة فكرة" .

وأكد البركاني أن "الميليشيات أغرقت اليمن بالحروب المدمرة وتتسبب بمقتل المئات إلى جانب الجائحة والحميات الأخرى وترفض أي مبادرة للسلام أو أي نداء إنساني او دولي بل الأدهى والآمر إنها تنهب المساعدات الإنسانية وتوجهها للمجهود الحربي".

ولفت الى "فشل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي، ومبادرة المملكة العربية السعودية ووساطة سلطنة عمان باقناع هذه العصابة الحوثية بايقاف الحرب والتوجه نحو السلام".

وتطرق البركاني إلى "الأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا على مستوى العالم منذ اعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في 31 (كانون الأول) 2019"، مشيراً الى أن "العالم عاش واحدة من اسوأ سنوات الزمن فوق سطح الارض على كافة المستويات وكانت الخسائر باهضه وفادحة والقلق بالغ ومتزايد والكارثة متأرجحة بين الشديدة وبين الأشد".

وقال البركاني "مازال بمستطاع البشرية الخروج من هذا النفق والدخول في غد أفضل، بصرف النظر عن الشروخ التي أصابت المجتمعات في اقتصادها وخدماتها وعلاقاتها الانسانية"، لافتاً الى أن "اشاعة الايمان بغد افضل يمثل جزءا كبيراً من حربنا على الوباء فالنصر يبدأ في وجداننا وكذلك الهزيمة وعلينا أن نعد لذلك"

ووجه رئيس مجلس النواب "الشكر والتقدير للأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي وفريق العاملين معه الذين هيأوا فرصة اللقاء الافتراضي رغم ظروف جائحة كورونا وجعلوا عمل الاتحاد عملاً متواصلا رغم كل الصعوبات، كما ثمن جهود رئيس الاتحاد على جهوده الحثيثة لإعلاء شأن الاتحاد".