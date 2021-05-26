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عاجل الحوثيون يستهدفون منزل شيخ قبلي بارز بصاروخ بالستي بمحافظة مأرب

الأربعاء 26 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص
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استهدفت المليشيات الحوثية منزل الشيخ علي بن حسن بن غريب أحد مشائخ قبيلة عبيدة مساء الليلة بصاروخ بالستي , وقالت مصادر قبلية لمأرب برس أن الصاروخ سقط في فناء وبوابة منزل الشيخ بن غريب بعد مغادرة تجمع قبلي كبير كان متواجدا في منزلة .

وأضافت المصادر أن الصاروخ أحدث أضرارا بالغة في منزل بن غريب والمنازل المحيطة به , كون المنزل يقع في حي سكني مكتظ بالسكان " منطقة آل شبوان", وتحدثت المصادر عن وقوع إصابات في صفوف قاطني تلك المنازل القريبة من المنزل المستهدف خاصة في صفوف النساء والأطفال.

ويعد هذا الاستهداف هو الاستهداف الثالث من نوعه كان أخرها في 12 إبريل-نيسان 2020.

ويعد الشيخ علي بن حسن بن غريب أحد قيادات مقاومة مأرب النشطة والفاعلة في المنطقة .

 

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