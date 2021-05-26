تسريب صوتي لوزير في حكومة الانقلاب الحوثية يكشف عن فضائح أخلاقية مدوية لقيادات الحوثي وأدلة تثبت استخدام ”الدعارة“ وسيلة لتثبيت حكم الجماعة

الأربعاء 26 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف تسجيل صوتي مسرب للنائب البرلماني عبده بشر الذي كان يتولى منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين قبل أن يقدم استقالته، عن فضائح اخلاقية لقيادات جماعة الحوثي، واعترافات لاستخدام نساء للإيقاع بـ"مسؤولين".

وفي الفيديو الذي هو عبارة عن تسجيل لمداخلة لـ"بشر" في البرلمان، تحدث فيه حول انتهاكات وجرائمة جسيمة بحق النساء من قبل الحوثيين، وقال إن "هنالك ملفات تجهز باعترافات لنساء وتكليفهن لاستهداف شخصيات من مجلس الوزراء ومن المجلس السياسي ومجلس النواب.. يا اخوان عيب؛ على الاقل امسكوه عندما يجي يتمفرغ إما ترسله انت عيب".

وعرض "بشر" رسائل لأشخاص يتبعون الجهاز الأمني ولديهم سجون خاصة، واعترافات، وقائمة بأسماء النساء والمستهدفين وأماكن التحقيق والبعض من المحققين.

وأشار إلى رسالة من النيابة إلى النائب العام حول طلب التحقيق في قضية متهم فيها سلطان صالح زابن الذي كان مديراً للبحث الجنائي في أمانة العاصمة، والذي أعلن عن وفاته في ظروف غامضة مطلع شهر ابريل الماضي.

واتهم "زابن" على نطاق واسع بانتهاكات جسيمة بحق النساء وعلى إثر ذلك تم وضعه من قبل مجلس الأمن على قائمة العقوبات.

وكان محمد المقالح، عضو اللجنة الثورية العليا، التابعة للحوثيين، تحدث صراحة في منشور على صفحته بالفيسبوك، حذفه لاحقاً، حول هذه الجرائم الحوثية، وقال ان "هناك في أمنكم القومي والمباحث من يستخدم النساء ضد الأحرار ومن يلفق مكالمات الغزل للإيقاع بالناس.. أي انحطاط وصل إليه القوم. لعنة الله عليها سلطة تقوم على أساس استخدام الدعارة وسيلة لتثبيت مكلها المزعوم".