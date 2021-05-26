أبرز القضايا والملفات التي بحثها بن مبارك مع لافروف في روسيا وموقف موسكو من جهود الحل في اليمن

الأربعاء 26 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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دعا وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الأربعاء، المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للقبول بالسلام.

وقال وزير الخارجية ، في مؤتمر صحافي من سوتشي الروسية، إن الحكومة اليمنية الشرعية "تتواصل مع أطراف دولية لتصعيد الضغط على الحوثيين".

ويقوم وزير الخارجية اليمني بزيارة رسمية إلى روسيا، وعقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأكد الوزير حرص بلاده على "العمل من أجل إحلال السلام"، مضيفا أن محادثاته مع لافروف تطرقت إلى "أهمية تطبيق اتفاق الرياض في اليمن".

وعن القضايا المثارة في المحادثات الثنائية بين الجانبين، كشف وزير الخارجية تناول قضية الخزان النفطي العائم "صافر"، و"التعامل غير المسؤول من جانب ميليشيات الحوثي".

وشدد الوزير على "ضرورة إنهاء الوضع الإنساني الصعب في مأرب".

وقال بن مبارك إن "زيارته تهدف لوضع المسؤولين الروس في صورة آخر التطورات الجارية في اليمن، والتباحث حول الدور الروسي المأمول في دعم إحلال السلام واستعادة الأمن في البلاد، وكذلك حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، دعم بلاده للدور المحوري للأمم المتحدة في تسوية الأزمة اليمنية.

وقال لافروف - خلال مباحثات أجراها لافروف مع نظريه اليمني أحمد عوض بن مبارك، في مدينة "سوتشي" جنوبي روسيا - إن "بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن، الذي مزقته الحرب الأهلية"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن "موسكو على اتصال مع جميع الأطراف المعنية في النزاع"، مؤكدا دعمها للدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة في التسوية اليمنية.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية إن "التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية باتت سبباً رئيسيًا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكلٍ عام".

وأشار إلى الدور الإيراني في إطالة أمد الحرب في اليمن، ووقوف طهران خلف المواقف المتشددة لميليشيا الحوثي لرفض وعرقلة جهود إحلال السلام.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها في موسكو معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حول جهود إحلال السلام في اليمن وتعامل الحكومة الإيجابي مع كافة المبادرات التي طرحت لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والتي كان آخرها المبادرة السعودية وجهود المبعوثين الأميركي والأممي إلى اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد بن مبارك الدور الروسي في تحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.