معتقلة تفضح المليشيات الحوثية وضغوطات للتجسس بالقوة

الأربعاء 26 مايو 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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في فضيحة جديدة تضاف إلى جرائم مليشيا الحوثي بحق المختطفات في اليمن، كشفت الفنانة السجينة انتصار الحمادي ضغوطاً تمارس ضد المعتقلات لإجبارهن على المتاجرة بشرفهن.

وزار عدد من الحقوقيين والناشطين بينهم البرلماني الحوثي أحمد سيف حاشد انتصار وزميلتها إقبال الحكيمي في السجن المركزي أمس الأول.

وقالت الحمادي: عصبوا عيوني، وبصمونا على أوراق لا نعرف محتواها واخذونا بالقوة، فيما أكد الناشط لؤي العزعزي أن المليشيا بعد هذه الكلمات سحبوها بالقوة من بينهم ولا يعلم إلى أين سينقلونها وزميلتها.

وقال: «إن البحث الجنائي التابع للمليشيا طلب من الحمادي وزميلتها الانضمام لشبكات تجسس مع بعض المعارضين السياسيين للإيقاع بهم وضمان ولائهم، وعندما رفضن لفق لهن التهم