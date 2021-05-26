بايدن أول رئيس أمريكي يلتقى رئيس روسيا في أول جولة خارجية له

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عبرت مجلة أمريكية عن دهشتها من قرار الرئيس بايدن بالتوجه إلى سويسرا في أول جولة خارجية له.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى سويسرا، الشهر القادم في أول جولة خارجية له للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقالت مجلة "فوربس"، إن الغريب أن الرئيس جو بايدن اختار سويسرا للقيام بأول زيارة خارجية له للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لا يزورون، عادة، خصومهم السياسيين خلال أول جولة خارجية لهم.
ويبدأ الرؤساء الأمريكيون، عادة، جولاتهم الخارجية بزيارة جيران الولايات المتحدة في كندا أو المكسيك.
ولم يتوجه أي رئيس أمريكي قبل بايدن إلى سويسرا في أول جولة خارجية له. وأضافت المجلة أن رؤساء الولايات المتحدة لم يبدؤوا جولاتهم الخارجية حتى الآن بزيارة زعماء روسيا