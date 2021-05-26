بعد تدخل السيسي ...قرار جديد بشأن الممثل المصري شريف دسوقي

الأربعاء 26 مايو 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لازالت ردود الفعل تتوالى عقب الإعلان عن بتر ساق الممثل المصري، شريف دسوقي، إثر إصابته بجروح يصعب علاجها، كونه يعاني من مرض السكري . وأعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، نقل دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وقالت الوزيرة في بيان، مساء أمس، إنه وفقا "لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لشريف دسوقي، جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه "تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، إلى القاهرة".

وأضاف: "سيتم مناظرة حالته الصحية من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة".

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن "الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقدميه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري".

وبحسب التلفزيون المصري، أمس، وجه السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

أعربت نقابة المهن التمثيلية، في بيان عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، في أزمته الصحية. وأضافت أن "الرئيس، وجه بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي".

ويعاني دسوقي من مرض السكري منذ سنوات، وخضع لعملية بتر قدمه إثر جرح قديم، خلال الساعات الماضية، غير إن الحالة الصحية له وبالتحديد النفسية سيئة للغاية بعد أن علم ما حدث لقدمه.

وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له قررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.

وكان الفنان شريف دسوقي، قد حاز جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ذاع صيته حينما شارك فى بطولة "مسلسل بـ100 وش"، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين