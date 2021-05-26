السعودية رفضت المرور بأجوائها...إلغاء رحلة طيران من إسرائيل إلى الإمارات

الأربعاء 26 مايو 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ألغت شركة طيران إسرائيلية، الثلاثاء، رحلة جوية كانت مقررة إلى دبي، بعد رفض السلطات السعودية السماح لها بالمرور في أجواء المملكة، بحسب إعلام عبري. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "بعد 10 ساعات من التأخير تم إلغاء الرحلة التي كان من المفترض أن تقلع من مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط) إلى دبي، وعاد الركاب إلى منازلهم".

والرحلة الجوية تابعة لشركة "يسرائير"، ثالث أكبر شركة طيران في إسرائيل بعد "العال" و"أركياع".

وحسب المصدر ذاته، سيتم نقل جميع ركاب "يسرائير" الموجودين في دبي والذين كان يفترض إقلاعهم إلى إسرائيل على متن الطائرة نفسها إلى الفنادق، انتظارا لحل المشكلة.

من جانبه، قال موقع "جلوبس" الاقتصادي العبري، إن إلغاء إقلاع الطائرة من مطار بن غوريون جاء على خلفية "رفض سلطات الطيران في السعودية منح الشركة تصريحا بالمرور في المجال الجوي للمملكة".

وتطلب "يسرائير" كغيرها من شركات الطيران الإسرائيلية تصريحا روتينيا بالطيران في سماء السعودية.

ولا يعرف تحديدا السبب وراء رفض الرياض منح التصريح للشركة الإسرائيلية، رغم منحها ظهر الثلاثاء تصريحا بمرور طائرة شركة "العال" في أجوائها، بحسب المصدر ذاته.

وأواخر العام الماضي، سمحت الرياض لشركات الطيران الإسرائيلية، وشركات أخرى بتسيّر طائرات من وإلى تل أبيب، بالعبور في أجوائها، في إجراء غير مسبوق.