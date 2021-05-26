السفير السعودي لدى اليمن:«الحوثي» لم يستجب لوقف إطلاق النار

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التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الاثنين المبعوث الأمريكي لليمن، والمبعوث الأممي.
وأوضح السفير "آل جابر"في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "تم خلال اللقاء تأكيد أهمية وقف إطلاق النار في اليمن وأن الحوثيين لم يستجيبوا لذلك، ويواصلون القتال في تعمُّد لزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في مأرب التي يقطنها ونزح إليها أكثر من مليونَيْ نسمة من شمال اليمن".