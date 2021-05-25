قوات «الشرعية»توجع «الحوثيين» بـ«الجـوف» وأطراف «مـأرب»

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كسرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة: بإن مجاميع حوثية حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية في "جبهة النضود" إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد حيث أوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف أن أبطال الجيش استعادوا عددًا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية في مناطق متفرقة بالجدافر وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

هذا فيما استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليوم الثلاثاء تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على امتداد جبهة المشجح، نتج عنها تكبيد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة .