وزير الداخلية يتحدث عن خطة أمنية جديدة في حضرموت

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أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان استعداد الوزارة لتنفيذ الخطة الأمنية بعد عملية المسح الشاملة للوحدات الأمنية والشرطوية في محافظة حضرموت.
جاء ذلك خلال لقائه بمدينة سيئون، اليوم الثلاثاء مع قيادات مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بوادي وصحراء حضرموت، واطلع منهم على الأوضاع الأمنية في مديريات الوادي والصحراء وسُبل تعزيز دورها وأبرز المعالجات للقضايا والتجازوات الأمنية التي تحدث في تلك المديريات.
وأكد الوزير حيدان، حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن على إيلاء وادي وصحراء حضرموت بشكل خاص وحضرموت بشكل عام جل الاهتمام لتعزيز الجوانب الأمنية والخدمية.
ونوه وزير الداخلية، بأهمية دور المكونات السياسية والاجتماعية في توعية المجتمع بالتعاون والتفاعل المستمر مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الدور الأمني القوي في المديريات لضبط المخربين والخارجين عن القانون .. مؤكدا حرص الوزارة ضمن خطتها التي تعمل على تنفيذها على معالجة استمرار صرف الرواتب وتأهيل العنصر البشري ودعمه ماديا.
من جانبه أكد القائم بأعمال أمين عام المؤتمر الجامع القاضي أكرم العامري، ترحيب حضرموت بالجميع والقيادة السياسية واستغلال تواجدهم من أجل توفير الخدمات للمواطنين.