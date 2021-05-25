مسلح حوثي يصفي مهاجر صومالي في صنعاء بدوافع عنصرية

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقدم مسلح حوثي مجهول، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 25 مايو/أيار، على قتل لاجئ صومالي بالرصاص الحي.

وقالت مصادر محلية إن مسلحا -لم يُكشف عن هُويته- أطلق خمس رصاصات على المهاجر "إبراهيم" أثناء توجهه إلى مقر عمله في العاصمة صنعاء ثم لاذ بالفرار.

الفنان الصومالي، الذي يعيش في اليمن، عبد الرشيد محيي الدِّين، قال في تدوينة على "فيس بوك"، أن “المسلّح أطلق النار على إبراهيم بعد أن سأله عن جنسيّته“، مطالباً مليشيا الحوثي بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للعدالة.

وبحسب حقوقيين فإن الجريمة هذه ناتجة عن التحريض الحوثي المستمر ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن، والذين سبق وأن تم قتلهم بشكل جمعي من قبل الحوثيين في أحد مراكز الاحتجاز بصنعاء.

وفي السابع من مارس/ أذار الماضي، قُتل وأصيب مئات المهاجرين الأفارقة، معظمهم من الإثيوبيين، جرَّاء نُشُوب حريق مُروِّع أشعله أحد المسلحين الحوثيين في مركز احتجاز بصنعاء، تديره سلطات مليشيا الحوثي.