أول رد اصلاحي على حديث ”بن عمر“ عن امتلاك الحزب ”تشكيل مسلح“

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1088

علق نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، الثلاثاء 25 مايو/أيار، على تصريحات للمبعوث الأممي السابق الى اليمن، جمال بن عمر بشأن امتلاك الحزب لتشكيل مسلح.

وقال "العديني"، في تدوينة على‮ "فيسبوك"، إن "بنعمر في ثنايا حديثه قدم "شهادة إيجابية عن الإصلاح كقوة وطنية متماسكة كانت هدفاً للميلشيا الحوثية خلال معركة إسقاط اليمن“.

واستدرك القيادي الاصلاحي حديثه بالقول: ”الا أن حديثه ـ اي بن عمر ـ عن امتلاك الإصلاح لتشكيل مسلح غير صحيح كونه يتناقض مع النظام السياسي اليمني الذي ينص على منع امتلاك الأحزاب تشكيلات عسكرية".

وأكد "العديني" على موقف الحزب "الداعم لقواتنا المسلحة في استعادة مؤسسات الدولة وحماية أحلام وتطلعات اليمنيين وانحيازنا التام لإرادة شعبنا والتي يقرها الدستور والمواثيق الدولية وتدعمها قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة".

وبحسب "العديني" فإن حزب الإصلاح "يعمل وفق الدستور والقانون في اليمن وبالآليات المعهودة ويستمد حضوره واسمه وتوصيفاته من الجهة القانونية في البلاد، وهو ما يجعلنا نستغرب محاولة إلحاق الحزب بتنظيم خارجي وأولى الناس بمراعاة هذه الحقيقة هو السيد جمال بنعمر إلا أنه لم يفعل ذلك للأسف".

وكان جمال بن عمر قد قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الأول، إن "حزب الاصلاح في اليمن لم يقاتل على صنعاء حين اقتحمها الحوثيون رغم امتلاكه قوات عسكرية".