مسلح حوثي يصفي مهاجر صومالي في صنعاء بدوافع عنصرية أول رد اصلاحي على حديث ”بن عمر“ عن امتلاك الحزب ”تشكيل مسلح“ الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ تشكيل الحكومة والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف النازحون في مأرب يطالبون الأمم المتحدة والسلطة المحلية بفتح تحقيق عاجل بخصوص الحصص الغذائية الفاسدة والرديئة ”الانتقالي الجنوبي“ يهدد الحكومة بـ”الادارة الذاتية“ والتوتر العسكري يعود لأبين الكشف عن الشجرة المعجزة التي تعالج الضعف الجنسي القوى العظمى تتسابق لتطوير فيروس الشلل المدمر للدول والخصوم دون دماء أو دمار في لقاء جمعهم اليوم في الرياض.. الفريق ”علي محسن“ يذكر ”غريفيث“ بجولاته طيلة فترة عمله ورئيس الحكومة يطلعه على نتائج زيارته لمأرب الزنداني يوجه دعوة للجالية اليمنية في السعودية مفاجأة مرعبة لإسرائيل عن مصانع الصواريخ التابعة لحماس تحت الأرض في غزة
علق نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، الثلاثاء 25 مايو/أيار، على تصريحات للمبعوث الأممي السابق الى اليمن، جمال بن عمر بشأن امتلاك الحزب لتشكيل مسلح.
وقال "العديني"، في تدوينة على "فيسبوك"، إن "بنعمر في ثنايا حديثه قدم "شهادة إيجابية عن الإصلاح كقوة وطنية متماسكة كانت هدفاً للميلشيا الحوثية خلال معركة إسقاط اليمن“.
واستدرك القيادي الاصلاحي حديثه بالقول: ”الا أن حديثه ـ اي بن عمر ـ عن امتلاك الإصلاح لتشكيل مسلح غير صحيح كونه يتناقض مع النظام السياسي اليمني الذي ينص على منع امتلاك الأحزاب تشكيلات عسكرية".
وأكد "العديني" على موقف الحزب "الداعم لقواتنا المسلحة في استعادة مؤسسات الدولة وحماية أحلام وتطلعات اليمنيين وانحيازنا التام لإرادة شعبنا والتي يقرها الدستور والمواثيق الدولية وتدعمها قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة".
وبحسب "العديني" فإن حزب الإصلاح "يعمل وفق الدستور والقانون في اليمن وبالآليات المعهودة ويستمد حضوره واسمه وتوصيفاته من الجهة القانونية في البلاد، وهو ما يجعلنا نستغرب محاولة إلحاق الحزب بتنظيم خارجي وأولى الناس بمراعاة هذه الحقيقة هو السيد جمال بنعمر إلا أنه لم يفعل ذلك للأسف".
وكان جمال بن عمر قد قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الأول، إن "حزب الاصلاح في اليمن لم يقاتل على صنعاء حين اقتحمها الحوثيون رغم امتلاكه قوات عسكرية".