أول رد اصلاحي على حديث ”بن عمر“ عن امتلاك الحزب ”تشكيل مسلح“ الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ تشكيل الحكومة والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف النازحون في مأرب يطالبون الأمم المتحدة والسلطة المحلية بفتح تحقيق عاجل بخصوص الحصص الغذائية الفاسدة والرديئة ”الانتقالي الجنوبي“ يهدد الحكومة بـ”الادارة الذاتية“ والتوتر العسكري يعود لأبين الكشف عن الشجرة المعجزة التي تعالج الضعف الجنسي القوى العظمى تتسابق لتطوير فيروس الشلل المدمر للدول والخصوم دون دماء أو دمار في لقاء جمعهم اليوم في الرياض.. الفريق ”علي محسن“ يذكر ”غريفيث“ بجولاته طيلة فترة عمله ورئيس الحكومة يطلعه على نتائج زيارته لمأرب الزنداني يوجه دعوة للجالية اليمنية في السعودية مفاجأة مرعبة لإسرائيل عن مصانع الصواريخ التابعة لحماس تحت الأرض في غزة طيران التحالف يصطاد قائد عسكري من ”حزب الله“ اللبناني بمأرب.. من هو؟
تراجع سعر الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء 25 مايو/أيار، إلى أدنى مستوى له منذ تشكيل الحكومة الجديدة نهاية العام الماضي.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن سعر بيع الدولار الواحد وصل، ظهر اليوم، إلى 925 ريالا ، في أدنى مستوى لسعر العملة المحلية منذ نهاية العام الماضي. كما بلع سعر الريال السعودي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة 242 ريالا يمنيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه استقرار سعر العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يتم صرف الدولار الواحد بقرابة 600 ريال فقط، فيما سعر صرف الريال السعودي 160 ريالا.
وعند تشكيل الحكومة في 18 ديسمبر 2020، كان سعر الدولار حوالي 850 ريالا، واستمر في التحسن لفترة لم تدم طويلا، حتى عاد إلى التراجع بشكل تدريجي، وسط غياب الإجراءات الحكومية للحفاظ على سعر العملة.