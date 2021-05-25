الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ تشكيل الحكومة والفارق يتسع بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تراجع سعر الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء 25 مايو/أيار، إلى أدنى مستوى له منذ تشكيل الحكومة الجديدة نهاية العام الماضي.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن سعر بيع الدولار الواحد وصل، ظهر اليوم، إلى 925 ريالا ، في أدنى مستوى لسعر العملة المحلية منذ نهاية العام الماضي. كما بلع سعر الريال السعودي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة 242 ريالا يمنيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه استقرار سعر العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يتم صرف الدولار الواحد بقرابة 600 ريال فقط، فيما سعر صرف الريال السعودي 160 ريالا.

وعند تشكيل الحكومة في 18 ديسمبر 2020، كان سعر الدولار حوالي 850 ريالا، واستمر في التحسن لفترة لم تدم طويلا، حتى عاد إلى التراجع بشكل تدريجي، وسط غياب الإجراءات الحكومية للحفاظ على سعر العملة.