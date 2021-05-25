”الانتقالي الجنوبي“ يهدد الحكومة بـ”الادارة الذاتية“ والتوتر العسكري يعود لأبين

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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هدد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، الثلاثاء 25 مايو/أيار، بملء الفراغ في حال تأخر عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن، في إشارة الى إعادة العمل بقرار "الإدارة الذاتية".

وقال المجلس في بلاغ صادر عن اجتماع لهيئة الرئاسة، إن أي تباطؤ في عودة الحكومة إلى عدن، يعد خرقا وتجاوزا صارخا لاتفاق الرياض.

وحذر من أن أي تحايل للحكومة في تنفيذ التزاماتها سيضع المجلس أمام مسؤوليته، للإيفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه الناس في محافظات الجنوب حد قوله.

مؤكداً، أن كل الخيارات مفتوحة أمام المجلس وشعب الجنوب وفق ما جاء في البلاغ.

ويسيطر الانتقالي على عدن وبعض المحافظات الجنوبية منذ فترة طويلة، فيما لم تستطع الحكومة ممارسة مهامها في ظل تحكم المجلس بكثير من الملفات.

وفي سياق متصل أفادت مصادر عسكرية بعودة التوتر بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين.

وأكدت المصادر، أن المناطق الفاصلة بين مدينتي زنجبار وشقرة تشهد تحشيدا عسكريا كبيرا بين الطرفين، وتحديدا في مناطق قريبة من الشيخ سالم وسلا والطرية.

ورجحت المصادر انفجار الوضع عسكريا بين الطرفين، ومحاولة الانتقالي إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل جهود الوساطة السعودية في المحافظة.

وسبق أن انسحب الطرفان من هذه المناطق، بعد وصول قوات من ألوية العمالقة تم تكليفها من قبل اللجنة العسكرية السعودية.