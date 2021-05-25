الزنداني يوجه دعوة للجالية اليمنية في السعودية مفاجأة مرعبة لإسرائيل عن مصانع الصواريخ التابعة لحماس تحت الأرض في غزة طيران التحالف يصطاد قائد عسكري من ”حزب الله“ اللبناني بمأرب.. من هو؟ خبراء اقتصاد: لم يعد الدولار قويا كما كان قبل 30 عاما بسهولة .. هكذا يمكنك التخلص سريعا من السيلوليت تفاصيل لقاء نائب وزير الدفاع السعودي مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية روسيا تعرض على السعودية التعاون في انتاج الطاقة النووية في دولة ثالثة قطريون يقودون معركة قضائية في بريطانيا ضد قناة ابوظبي الكشف عن النجم الرياضي الذي سيحتل مكان محمد صلاح الهيئة الإعلامية البريطانية تراجع سياستها التحريرية بعد أزمة مقابلة الأميرة ديانا
قال مسؤول أمني إيراني إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لديها الآن ثلاثة مصانع على الأقل تحت الأرض لإنتاج الصواريخ في غزة.
وأوضح دبلوماسي إيراني لوكالة "رويترز" في المنطقة، أن ملايين الدولارات سُلّمت لممثلين عن حركة "حماس" كل شهر تقريبا سواء بنقلها إلى غزة أو إلى دول مجاورة.
وأضاف المسؤول مشترطا إخفاء هويته "هذا لا يعني أن المال يأتي دائما من داخل إيران. فلنا (في المنطقة) أعمالنا التي تمول حماس وهذا ليس سرا".
وأكد مسؤول غربي يتابع أنشطة "حماس" عن كثب أن الحركة قادرة على الاستفادة من محافظ استثمارية قيمتها مئات الملايين من الدولارات في شركات بمختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وفي الأيام الأخيرة من جولة الصراع الأخيرة تباهى زياد النخالة زعيم حركة "الجهاد الإسلامي" بقدرة الحركة على ابتكار أسلحة من مواد عادية تستخدم في الحياة اليومية.
وقال يوم الأربعاء الماضي، إن على العالم أن يدرك أن الأسلحة التي يواجه بها الفلسطينيون ترسانة الأسلحة المتقدمة الأمريكية الصنع هي أنابيب المياه التي حولها المقاومون إلى صواريخ.