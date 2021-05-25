الزنداني يوجه دعوة للجالية اليمنية في السعودية مفاجأة مرعبة لإسرائيل عن مصانع الصواريخ التابعة لحماس تحت الأرض في غزة طيران التحالف يصطاد قائد عسكري من ”حزب الله“ اللبناني بمأرب.. من هو؟ خبراء اقتصاد: لم يعد الدولار قويا كما كان قبل 30 عاما بسهولة .. هكذا يمكنك التخلص سريعا من السيلوليت تفاصيل لقاء نائب وزير الدفاع السعودي مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية روسيا تعرض على السعودية التعاون في انتاج الطاقة النووية في دولة ثالثة قطريون يقودون معركة قضائية في بريطانيا ضد قناة ابوظبي الكشف عن النجم الرياضي الذي سيحتل مكان محمد صلاح الهيئة الإعلامية البريطانية تراجع سياستها التحريرية بعد أزمة مقابلة الأميرة ديانا
أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 25 مايو/أيار، مقتل قائد عسكري من "حزب الله" اللبناني، بغارة جوية لطيران التحالف في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“.
وقال الإرياني إن "القيادي في الجناح العسكري لحزب الله اللبناني مصطفى الغراوي، قتل بغارة جوية للتحالف في جبهة صرواح غربي مدينة مأرب".
وأضاف أن ذلك "يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات محافظة مأرب.. عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".
وأوضح أنه "تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتدادا للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة".
وطالب الإرياني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمةت العضوية في مجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني ودورها في التصعيد العسكري وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام".
ومنذ فبراير/شباط الماضي صعد الحوثيون من هجماتهم في مأرب من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.