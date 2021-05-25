طيران التحالف يصطاد قائد عسكري من ”حزب الله“ اللبناني بمأرب.. من هو؟

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 25 مايو/أيار، مقتل قائد عسكري من "حزب الله" اللبناني، بغارة جوية لطيران التحالف في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“.

وقال الإرياني إن "القيادي في الجناح العسكري لحزب الله اللبناني مصطفى الغراوي، قتل بغارة جوية للتحالف في جبهة صرواح غربي مدينة مأرب".

وأضاف أن ذلك "يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات محافظة مأرب.. عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وأوضح أنه "تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتدادا للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة".

وطالب الإرياني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمةت العضوية في مجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني ودورها في التصعيد العسكري وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام".

ومنذ فبراير/شباط الماضي صعد الحوثيون من هجماتهم في مأرب من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.