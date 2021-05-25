تفاصيل لقاء نائب وزير الدفاع السعودي مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية

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استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال اللقاء الشراكة بين المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في الجوانب الدفاعية والعسكرية، مشددين على أهميتها ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأشارت "واس" إلى أن هذا اللقاء تناول بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.
من جانبه، نشر خالد بن سلمان بن عبد العزيز تغريدة في "تويتر" حول هذا اللقاء: