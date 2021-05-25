الكشف عن النجم الرياضي الذي سيحتل مكان محمد صلاح

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اختير الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن تشكيلة العام المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك وفقا لموقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات.
وساهم رياض محرز في تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب بطل "البريميرليغ" للموسم الحالي (2020-2021)، وذلك للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق، والثالثة له شخصيا، حيث سبق وأن فاز مع ليستر سيتي عام 2016.
وشهدت التشكيلة المثالية للموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفقا لموقع "هوسكورد"، غياب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، ثاني هدافي البريميرليغ هذا الموسم.
ودخل لاعبو 5 أندية فقط في التشكيلة، وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وتوتنهام وبيرنلي، بينما لم يدخل التشكيلة
وجاء التشكيلة المثالي"للبريميرليغ" للموسم (2020-2021) كالتالي، وذلك وفقا لموقع "هوسكورد" العالمي:
لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).
لخط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) – هاري ماغواير (مانشستر يونايتد) – جيمس تاركوفسكي (بيرنلي) – وان بيساكا (مانشستر يونايتد).
لخط الوسط: جاك غريليش (أستون فيلا) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – رياض محرز (مانشستر سيتي).
لخط الهجوم: هاري كين (توتنهام) – أولي واتكينز (أستون فيلا).