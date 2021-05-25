عاجل: جباري يتحدث عن تفريط في سيادة البلد وسقوط للشرعية

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، الثلاثاء، ان السكوت عن ما يجري في جزيرة ميون من قبل دولة الإمارات المتحدة تفريط بسيادة اليمن.

واعتبر جباري تعليقا على ما اوردته وكالة اسوشتيد برس ،حول تشييد الامارات قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية، اعتبر ان التفريط في سيادة البلاد من قبل الشرعية يعني سقوط الشرعية.