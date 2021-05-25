عاجل: جباري يتحدث عن تفريط في سيادة البلد وسقوط للشرعية هل لقاحات كورونا في اليمن ليست مجانية؟ وزير الصحة يتوعد المخالفين ومكتب الصحة بمأرب يوضح انقلاب مالي.. غموض حول مصير الرئيس وترقب لبيان عسكري واشنطن تحدد سبب تركيزها على مأرب وما الذي يشغل اهتمامها بعد رحيل غريفيث التعاون الخليجي يواجه غريفيث بموقف ثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية الإمارات تشيد قاعدة جوية سرية بمدرج ضخم وحظائر للطائرات في إحدى الجزر اليمنية الاستراتيجية.. تفاصيل البرهات يتسلم رسالة خطية مهمة من أمير قطر وهذا مضمونها تصريحات نارية من حارس ليفربول على النجم المصري محمد صلاح صقور الجوي تنفذ عملية ناجحة في استهداف خبير عسكري كبير لحزب الله غرب مأرب قد ينفجر الوضع عسكريا في الحديدة..والتحالف يحذر المليشيات من استغلال ستوكهولم مظلة للأعمال العدائية
قال نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، الثلاثاء، ان السكوت عن ما يجري في جزيرة ميون من قبل دولة الإمارات المتحدة تفريط بسيادة اليمن.
واعتبر جباري تعليقا على ما اوردته وكالة اسوشتيد برس ،حول تشييد الامارات قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية، اعتبر ان التفريط في سيادة البلاد من قبل الشرعية يعني سقوط الشرعية.