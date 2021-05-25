هل لقاحات كورونا في اليمن ليست مجانية؟ وزير الصحة يتوعد المخالفين ومكتب الصحة بمأرب يوضح

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أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، الثلاثاء إن لقاحات فيروس كورونا " مجانية" للمواطنين.
وقال الوزير بحيبح في تغريدة رصدها مأرب برس عبر تويتر، إن "لقاحات كورونا مجانية للمواطنين واي رسوم تفرض سنحاسب المخالفين من الموظفين عليها ونحيلهم للتحقيق فيها"
ويأتي تعليق الوزير، بعد ما تداول ناشطون على مواقع التواصل صورا لسندات قبض صرفت لمواطنين ومسافرين أخذوا لقاح كورونا، تحت مسمى" سند قبض خدمات مساندة للقاح" بقيمة ثلاثة آلاف ريال.
واستأنفت وزارة الصحة، الاثنين الماضي، فعاليات التطعيم ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ودعت الوزارة الفئات المستهدفة في هذه المرحلة الى اخذ جرعة اللقاح الوقائية من فيروس كورونا، ومؤكداً سلامة ومأمونية اللقاح.
الصحة بمأرب توضح
في سياق متصل أعلن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب الدكتور عبد العزيز الشدادي، تطعيم نحو ستة آلاف مواطن ضد فيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.
وقال الشدادي - في تصريحات صحفية - إن الفرق سجلت في محافظة مأرب بفضل الله ثم جهود العاملين أكبر تغطية خلال الفترة الماضية على مستوى الجمهورية للمستهدفين في الحملة، من العاملين الصحيين وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
وأضاف "بتوجيه من الوزارة تم فتح مراكز لقاح جديدة خاصة بالمسافرين، وأوقفنا عمل اللجان من مهامها الأساسية لتغطية الزحام المهول، ورفع معاناة المغتربين".
وأشار إلى أنه تم تطعيم حوالي ستة آلاف مواطن خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أنهم قاموا بحماية المسافرين من الابتزاز.
وحول حقيقة فرض رسوم على لقاح كورونا قال الشدادي: "تم فرض مبلغ يساوي ريالا واحدا وخمسة وعشرين قرشا سعوديا فقط، لمواجهة هذه التكاليف، وتم تنفيذ هذا الأمر مستندين إلى قانون المشاركة المجتمعية المقر بالوزارة من العام 2006".