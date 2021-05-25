التعاون الخليجي يواجه غريفيث بموقف ثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الثلاثاء، خلال لقائه في الرياض بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أكد موقف المجلس الثابت في دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، والتي تمارس أعمالها رغم كل التحديات.

واتفق الجانبان على أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على جماعة الحوثي لتغليب مصلحة اليمن والتجاوب مع المبادرة السعودية للسلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

وخلال اللقاء تم استعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.

ووصل غريفيث الى الرياض في اخر جولاته قبل مغادرة منصبه كمبعوث اممي خاص الى اليمن.