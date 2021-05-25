واشنطن تحدد سبب تركيزها على مأرب وما الذي يشغل اهتمامها بعد رحيل غريفيث التعاون الخليجي يواجه غريفيث بموقف ثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية الإمارات المحتلة للجزر اليمنية تقوم ببناء «قاعدة جوية سرية تضم مدرج ضخم» ومسئولون يدحضون مزاعم ابوظبي ويكشفون سبب توتر علاقتها مع الرئيس هادي البرهات يتسلم رسالة خطية مهمة من أمير قطر وهذا مضمونها تصريحات نارية من حارس ليفربول على النجم المصري محمد صلاح صقور الجوي تنفذ عملية ناجحة في استهداف خبير عسكري كبير لحزب الله غرب مأرب قد ينفجر الوضع عسكريا في الحديدة..والتحالف يحذر المليشيات من استغلال ستوكهولم مظلة للأعمال العدائية الحكومة الشرعية تطالب اليونسيف بالتنسيق عند تنفيذ مشاريعها التحالف يعلن تدمير لغم بحري زرعه المليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر حماس ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيلات فورية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الثلاثاء، خلال لقائه في الرياض بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أكد موقف المجلس الثابت في دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، والتي تمارس أعمالها رغم كل التحديات.
واتفق الجانبان على أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على جماعة الحوثي لتغليب مصلحة اليمن والتجاوب مع المبادرة السعودية للسلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.
وخلال اللقاء تم استعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير لليمن وشعبه.
ووصل غريفيث الى الرياض في اخر جولاته قبل مغادرة منصبه كمبعوث اممي خاص الى اليمن.