البرهات يتسلم رسالة خطية مهمة من أمير قطر وهذا مضمونها

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 275

تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، رسالة خطية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتصل بتعزيز آفاق التعاون والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك لدى لقاء البرهان مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في القصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة.

وقالت المهدي إن اللقاء تناول القضايا الإقليمية، بما فيها معالجة الإشكالات بين السودان وإثيوبيا في ما يخص مسائل الحدود والسدود عبر الطرق السلمية والدبلوماسية. وأعربت عن أملها بأن يتم الملء الثاني لسد النهضة بصورة متفق عليها بما يحقق مصالح المنطقة وشعوبها.

وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، بعد نحو عام عن ملء أول، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي. وأشارت المهدي إلى أن لقاء البرهان مع محمد عبد الرحمن، الذي وصل العاصمة الخرطوم، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تطرق إلى ضرورة التعاون من أجل السلام والاستقرار في ليبيا وتشاد والسودان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده لجهود إحلال السلام في السودان، وفق المصدر ذاته. وأوضح أن لقاءاته مع المسؤولين تناولت القضايا الإقليمية المختلفة من بينها التوتر الأخير بين السودان وإثيوبيا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من المسؤولين في العاصمة الدوحة، في زيارة هي الأولى له إلى قطر بعد زيارة محمد حمدان دقلو حميدتي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي. وتُقدر الاستثمارات القطرية في السودان بنحو 3.8 مليارات دولار، بحسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة بين الدول التي تستثمر في البلاد