تصريحات نارية من حارس ليفربول على النجم المصري محمد صلاح

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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طالب ديفيد جيمس، حارس مرمى ليفربول السابق، من يورغن كلوب المدير الفني للفريق التخلص من المصري محمد صلاح.

ويعتقد الحارس السابق للمنتخب الإنجليزي أن كلوب معرض للخطر من قبل محمد صلاح، لذلك يجب عليه أن يبيع هداف الفريق.

ونقلت "ذا ميرور" البريطانية تصريحات جيمس، الذي قال: لا أعتقد أن ملاك ليفربول قادرون على إنفاق الملايين في سوق الانتقالات وهو أمر مستبعد للغاية، أعتقد أنهم سيضطرون إلى بيع بعض اللاعبين، ومن وجهة نظري، أرى أن ليفربول يلعب بشكل أفضل بدون صلاح. ديفيد جيمس

وأضاف: يجب على ليفربول بيع صلاح والاستفادة من قيمته، وجوتا يتناسب مع أسلوب لعب كلوب، كما أن فيرمينو سيحظى بالمزيد من الحرية، وليفربول ستكون ليه ديناميكية جديدة في مقدمته الهجومية بدلا من الاعتماد على أهداف صلاح.

وواصل جيمس: هذا لا يعني أن محمد صلاح ليس لاعبا جيدا، وأهدافه تتحدث عنه، لكنه لديه أرقام مماثلة لمهاجم مثل أغويرو، ورغم ذلك يستطيع غوارديولا أن يعمل بشكل جيد في مانشستر سيتي بدون مهاجمه الأرجنتيني، وأعتقد أن كلوب والطريقة التي طور بها هذا الفريق، أصبح بالنسبة له صلاح نقطة محورية أكثر من اللاعبين الثلاثة في الهجوم مقارنة بالمواسم السابقة.

وأردف: أعتقد أن هجوم ليفربول تعرض للخطر من قبل صلاح، على الرغم من أنه سجل العديد من الأهداف، لكن وجهة نظري أن الهدافين لا يميلون إلى الفوز بالبطولات، يمكن لليفربول الاستفادة من بيع صلاح وتكوين فريق أقوى