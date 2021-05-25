صقور الجوي تنفذ عملية ناجحة في استهداف خبير عسكري كبير لحزب الله غرب مأرب

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أفاد مصدر في الجيش الوطني لقناتي "العربية" و"الحدث" بأن خبيرا عسكريا من ميليشيات حزب الله اللبناني لقي مصرعة في مأرب بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية باليمن.
وقال المصدر إن مصطفى الغراوي، وهو أحد الخبراء العسكريين من حزب الله الذين يعملون مع ميليشيا الحوثي، قُتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، أمس الاثنين، في جبهة صرواح غرب مأرب، حيث كان قد التحق بالجبهة من صنعاء في 21 أبريل وتنقل في جبهات مأرب والجوف، حتى لقي مصرعه.
وأعلنت قوات الجيش ، الاثنين، عن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي، واستهدفت إحداهما سوقا شعبيا، في محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد، ما تسبب في سقوط جرحى من المدنيين.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن الطائرة الحوثية الأولى أطلقت باتجاه جبهة الكسارة والثانية كانت تستهدف سوقاً شعبياً في مديرية رغوان وتسببت في سقوط جرحى من المدنيين. وأفاد مصدر محلي أن 3 مواطنين أصيبوا بجروح خطيرة جراء الاستهداف الحوثي. اليمن بمسيرة مفخخة..
من جانبه، دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الاثنين، الاستهداف الحوثي للسوق الشعبي وكتب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، "ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف سوق شعبي في مديرية رغوان بمحافظة مأرب باستخدام طائرة مسيرة "إيرانية الصنع" والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، في ظل تصعيد عسكري متواصل في مختلف جبهات القتال بالمحافظة".
وكانت منظمة "سام" الحقوقية، اعتبرت أن استخدام الحوثيين للطيران المسير في هجومها على المدنيين تطور خطير، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي في تداعيات ذلك الهجوم