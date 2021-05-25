التحالف يعلن تدمير لغم بحري زرعه المليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوب البحر الأحمر.

وذكر «التحالف» في تصريحات له أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع «صدف»،

مشيراً إلى إزالة وتدمير ما مجموعه 205 ألغام بحرية نشرها الحوثيون عشوائياً. وأكد أن زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية