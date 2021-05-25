تعرّف على أحدث صيحات جرائم السرقة في زمن «الحـوثي»

الثلاثاء 25 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وسط تزايد جرائم السرقة والسطو المسلح وانتشار عصابات تحت مسميات تجارية مزيفة لممارسة الخديعة ونهب أموال المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي، كشف تجار يمنيون أمس (الإثنين) تعرضهم للإجراءات التعسفية الحوثية لإجبارهم على دفع نصف أموالهم للمليشيا.

ونقلت صحيفة«عكاظ»السعودية عن مصدر في الغرفة التجارية في صنعاء بإن أكثر من 20 رجل أعمال بارز غالبيتهم يمتلكون شركات تجارية كبرى يتعرضون لمضايقات من المليشيا وصلت إلى المطالبة بتوريد نصف الأرباح إلى جيوب قياداتها.

وأضاف أن المليشيا لم تعد تكتفي بعمليات الجبايات الدورية التي تفرضها بين فترة وأخرى، بل وصل الأمر إلى الضغط على الشركات لربط دخلها ببرنامج تجسس حوثي والسعي لمناصفتها في الأرباح.