السعودية تعلن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة مجانا

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 343

أعلنت السعودية اليوم (الاثنين)، تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آلياً دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها.

وقالت الجوازات السعودية، إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 2 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة، وتأشيرات الزيارة للزائرين للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى 2 يونيو المقبل.

ويأتي التمديد، الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها السعودية للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.