السعودية تعلن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة مجانا بوادر انقلاب.. اعتقال رئيس “مالي“ وأمريكا تدعو رعاياها لتوخي الحذر وزير الداخلية يتفقد مطار سيئون ويعقد إجتماعاً مع الوحدات الامنية والعسكرية التحالف يسلم الحكومة اليمنية طفلاً جندته مليشيا الحوثي الانقلابية التحالف يحبط هجوماً إرهابياً حوثياً مستجدات مأرب.. قوات الجيش تقطع خطوط امداد مليشيا الحوثي بـ”رحبة“ وتسقط مسيرة في ”الكسارة“ وأخرى كانت تستهدف سوقاً شعبياً المبعوث الأمريكي الى اليمن يكشف عن ”مقترح جديد معقول وعادل لوقف إطلاق النار“ ما حقيقة ذهاب رونالدو إلى السعودية؟ بدعم من اللواء ”حيدان“.. اللواء ”العامري“ يتحدى اللواء ”البحسني“ ويعود لمزاولة عمله بعد يومين من إقالته توجيهات ملكية بخصوص الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة
اطلع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على سير العمل في مطار سيئون الدولي.
واستمع الوزير حيدان، من مدير عام المطار علي باكثير، الى شرح عن مستوى الخدمات التي يقدمها المطار وسبل تعزيزها لمواكبة التطورات الحديثة،..لافتا الى انه تم مؤخرا تدشين العمل بسيور العفش الإلكترونية بالمطار والمقدمة من شركة صافر لعلميات الاستكشاف والإنتاج و الشركة اليمنية للغاز.
وأشار باكثير، إلى أن سيور العفش التي تم تركيبها تتميز بمواصفات الكترونية وأمنية متطورة تم تصنيعها من قبل شركة رومانية متخصصة.
وكان الوزير، ترأس اجتماعا لقيادات الوحدات الامنية والعسكرية بالمطار..مؤكدا على أهمية مطار سيئون، والذي شهد تحسنا كبيرا في الخدمات والبنية التحتية،..لافتا الى أن النجاحات التي حققها المطار تعكس صورة التناغم الكبير بين ادارة المطار وكافة الكوادر المدنية والامنية والعسكرية العاملة بالمطار..مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتنسيق العلاقات وتشاركها بين كافة وحدات المطار للارتقاء بالخدمات التي يقدمها المطار نحو صورة أفضل تلبي رضا المسافرين.
ونوه الوزير حيدان الى ان التعاون والعلاقة المتينة بين السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء وكافة الاجهزة التنفيذية ساهم في استمرار مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيع الحياة واستقرار الأوضاع..مشيداً بدور منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية العاملة بمطار سيئون، في تأمين المطار والتقييد والالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الجهات الرسمية وابراز صورة مشرفة للمطار على المستوى المحلي والخارجي.