ما قصة الطفل اليمني الذي سلّمه التحالف اليوم إلى الحكومة الشرعية

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اليوم الاثنين إعادة وتسليم طفل مجند من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت صباح اليوم (الاثنين)، بإعادة وتسليم أحد الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضح العميد المالكي، أن إجراءات إعادة وتسليم الطفل للحكومة اليمنية الشرعية تمت بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وبيّن العميد المالكي، أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح بقيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإعادة تأهيل وتسليم ما مجموعه 147 طفلاً يمنياً منذ بداية الأزمة اليمنية تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للمملكة من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية؛ مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.