التحالف يحبط هجوماً إرهابياً حوثياً

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، جنوب البحر الأحمر.
وقال التحالف، إن ميليشيا الحوثي تستمر في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأضاف التحالف: ميليشيا الحوثي تتخذ اتفاق استوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.