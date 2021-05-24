مستجدات مأرب.. قوات الجيش تقطع خطوط امداد مليشيا الحوثي بـ”رحبة“ وتسقط مسيرة في ”الكسارة“ وأخرى كانت تستهدف سوقاً شعبياً

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين 24 مايو/أيار، في أطراف محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، فيما اسقطت قوات الجيش الوطني، طائرتين مسيرتين تابعة للمليشيا في جبهتي .

ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبرنت" عن قائد جبهة "جبل مراد" العميد الركن، حسين الحليسي قوله، أن مواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا الحوثية، التسلل إلى مواقع في مديرية "رحبة".

وأوضح العميد الحليسي أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على الفرار، لافتا إلى أن قوات الجيش تمكنت من قطع خطوط إمداد العدو.

وقال أن مليشيا الحوثي تكبدت خلال المواجهات قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير عتاد قتالي تابع لها، مؤكدا أن قوات الجيش لن تتوقف عن ملاحقة المليشيا، حتى تحرير كل تراب الوطن منها، واستعادة مؤسسات الدولة المخطوفة.

الى ذلك، أعلن الجيش الوطني، الإثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة الحوثي، حيث اسقطت الاولى في جبهة "الكسارة" غربي مأرب (أبرز الجبهات اشتعالا في المحافظة) والثانية كانت تستهدف سوقا شعبيا شمالي المحافظة ذاتها وأسقطت"، دون توضيح بشأن وقوع ضحايا أم لا.

ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة اليمنية، والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.