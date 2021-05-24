المبعوث الأمريكي الى اليمن يكشف عن ”مقترح جديد معقول وعادل لوقف إطلاق النار“

الإثنين 24 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، الإثنين 24 مايو/أيار، عن ”مقترح معقول وعادل لوقف الحرب“، موكدا إنه "لا يمكن حل المشاكل الإنسانية في اليمن دون وقف لإطلاق النار".



وأضاف ليندركينج، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن "لا هدف من الحرب في اليمن حاليا ولكنها تزيد من تدهور الوضع الإنساني"، مشيرا إلى ان السعودية والحكومة اليمنية تدعمان وقف إطلاق النار ونحتاج النهج ذاته من الحوثيين.

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وقال أن "هناك مقترح معقول وعادل لوقف إطلاق النار في اليمن بدعم من الأمم المتحدة"، مضيفا: "نركز على مأرب في الوقت الحالي لأننا نرى العمليات هناك لا تصب في مصلحة السلام وخفض التصعيد".



وذكر المبعوث الأمريكي، أنه سيسافر هذا الأسبوع إلى المملكة السعودية وسيلتقي مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث والقيادة السعودية.



والأحد، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، مؤكدا أن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.



كما شدد بلينكن أن "على إيران استعمال نفوذها على الحوثيين للتحرك بشكل بناء لإنهاء الحرب في اليمن".



وتركز المقترحات الأممية والأمريكية، على وقف شامل لإطلاق النار وتخفيف القيود في ميناء الحديدة ومطار صنعاء.



وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك قد شدد أمس الأحد، على أهمية توجيه رسائل من المجتمع الدولي بـ"ضرورة وقف العدوان الحوثي العبثي على محافظة مأرب التي تضم ملايين النازحين".



وقال بن مبارك خلال لقائه بالسفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك، إن "المليشيات لن تجني من عدوانها على مأرب سوى إزهاق الأرواح وإطالة أمد. الحرب ومضاعفة المعاناة الإنسانية"، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأكد وزير الخارجية أن الحكومة اليمنية وبالرغم من عرقلة مليشيا الحوثي لجهود إحلال السلام ستستمر في بذل الجهود الحثيثة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في سلام عادل ودائم وشامل.



وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت في بيان في 7/ مايو الجاري؛ الحوثيين بإضاعة فرصة كبرى لإظهار الالتزام بالسلام، برفضهم لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في العاصمة العمانية مسقط.